Marina di Camerota, tutto pronto per la Notte Bianca: ecco il programma degli eventi

Sabato 27 luglio, il suggestivo borgo cilentano di Marina di Camerota si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la tanto attesa Notte Bianca. Un evento imperdibile che vedrà la partecipazione di artisti di ogni genere e offrirà un’esperienza unica a tutti i visitatori. A partire dalle ore 19, via Bolivar ospiterà i mercatini dell’artigianato, dove sarà possibile ammirare e acquistare pezzi unici realizzati dai talentuosi artigiani locali. Nella stessa location, si terrà una sfilata di moda che vedrà protagonisti ragazze e bambini, che indosseranno gli abiti delle boutique del posto, offrendo uno spettacolo di eleganza e stile. Il live set di dj Francao, accompagnato dalle percussioni dal vivo di Paolo Forcellati, in arte Siko, inizierà alle 19, promettendo una serata di musica e divertimento.

Alle 20, il porto turistico vedrà l’apertura degli stand gastronomici di ‘Gusto Italia in tour’, dove si potranno degustare specialità culinarie locali e nazionali. La serata proseguirà con numerosi appuntamenti musicali. In piazza San Domenico, dalle ore 21.30, i Pegaso Duo intratterrà il pubblico con un emozionante concerto dal vivo. Contemporaneamente, a largo Don Crispino, i Los Reales de Cuba offriranno una performance di musica latina, mentre a piazzetta Simon Bolivar, Enzo Sax si esibirà in uno spettacolo accompagnato da un live dj set.

Il lungomare di Marina di Camerota sarà animato dagli artisti di strada, che incanteranno grandi e piccini con le loro esibizioni di sputafuoco, trampolieri, giocolieri, maghi, pagliacci e tanto altro ancora. A partire dalle 23, il lungomare si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con i format ‘Emme Fest – Summer Edition’ e ‘Rabiosa – El party mas peligroso’, per ballare e divertirsi fino a notte fonda.

Tutti gli eventi della Notte Bianca sono ad ingresso gratuito.