Policastro Bussentino, tutto pronto per la Cilento Cup 2025: sport e mare in memoria di Mario Bifano

Il mare del Cilento si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi della primavera: la Cilento Cup 2025, giunta alla sua terza edizione in memoria di Mario Bifano. In segno di lutto e nel rispetto delle disposizioni del CONI per la scomparsa del Santo Padre, la manifestazione si terrà solo nella giornata di domenica 27 aprile a Policastro Bussentino.

Le novità

L’edizione di quest’anno ospiterà il Campionato Italiano Master SS1 e la Gara Nazionale Ocean Race (categorie SS1, SS2, OC1, OC2) e la gara nazionale sui 2000 metri riservata alle categorie giovanili (Allievi, Cadetti e Ragazzi). La partenza è prevista alle ore 10:00 dal porto di Policastro direzione punta spinosa di Scario, giro di boa e rientro alla foce del fiume Bussento presso la sede della Polisportiva Cilento Asd, a seguire si svolgerà la gara dei piccoli canoisti con circuito di 2000 mt , manifestazione dragon boats “Donna in Rosa “ e open day.

Il programma

Il ritiro dei materiali è previsto a partire dalle 10:00, mentre il pranzo per gli atleti si terrà all’arrivo, prima della cerimonia di premiazione fissata per le ore 19:00.

Grande attesa anche per l’Open Day di canoa, kayak e dragonboat: un’occasione imperdibile per curiosi e appassionati che vogliono avvicinarsi a queste discipline in un contesto spettacolare e coinvolgente.

Il ricordo di Mario Bifano

L’evento, organizzato in memoria del compianto Mario Bifano, è sostenuto da numerosi sponsor e gode del patrocinio del Comune di Camerota, Santa Marina e San Giovanni a Piro, della Polisportiva Cilento A.S.D. e di altri Enti territoriali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Mariano Bifano al numero 338 5041229.

La Cilento Cup 2025 si annuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del mare e della competizione.