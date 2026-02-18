Marina di Camerota, si fida del navigatore e finisce bloccato su una scalinata

Mattinata insolita a Marina di Camerota, dove un’automobile è rimasta bloccata lungo una scalinata pedonale nel centro abitato, dopo aver imboccato un percorso non idoneo alla circolazione dei veicoli.

Il caso

Protagonista dell’episodio una Jeep Renegade, che, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, ha finito per percorrere un tratto di via Vivaldi fino a ritrovarsi sui gradini della scalinata. A quel punto, il conducente, un automobilista non del posto, si è accorto dell’errore, ma non è riuscito né a proseguire né a effettuare manovre per tornare indietro in autonomia. La scena non è passata inosservata.

Sul posto sono intervenuti alcuni cittadini per prestare supporto e, successivamente, il personale incaricato della rimozione del mezzo. L’operazione di recupero si è svolta senza particolari criticità: il veicolo è stato liberato dalla scalinata senza danni strutturali rilevanti e, soprattutto, senza conseguenze per le persone.