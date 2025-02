Marina di Camerota, ripartono i lavori sul porto: ecco il progetto da 4 milioni di euro

Ripartono ufficialmente i lavori sulla struttura portuale di Marina di Camerota, la località turistica più attenzionata del Cilento costiero.

Il progetto

Un progetto dal valore di circa 4milioni di euro fondamentale per la messa in sicurezza, l’adeguamento infrastrutturale e la modernizzazione del porto. “A Camerota è iniziata la stagione delle grandi opere pubbliche – ha dichiarato il sindaco di Camerota Mario salvatore Scarpitta – C’è un notevole fermento e siamo contenti perché finalmente stiamo la rete dei cinque anni di programmazione Sono ripresi i lavoro sul porto turistico di Marina di Camerota per la messa in sicurezza dello stesso.

Gli interventi

Un lavoro di circa quattro milioni di euro che innanzitutto interesserà il molo di soprattutto con la messa in sicurezza dello stesso attraverso la posa esterna dei massi, a protezione del porto. Ci sarà inoltre l’allungamento della banchina sempre del molo di soprattutto e la creazione di altri moli per l’attracco delle barche. Una serie di adeguamenti importanti per la messa in sicurezza del porto di Marina di Camerota”.