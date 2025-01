Marina di Camerota celebra il ricordo di Gerardo Di Maio con il primo Memorial

Marina di Camerota si è riunita nel nome del ricordo e della passione sportiva per la prima edizione del Memorial Gerardo Di Maio. L’evento, organizzato dagli amici di Gerardo con il supporto della sua famiglia, si è svolto presso il Palazzetto dello Sport ed è stato un momento di grande partecipazione e condivisione per l’intera comunità.

L’iniziativa

Gerardo, scomparso a soli 29 anni in seguito a un tragico incidente stradale lungo la strada che costeggia la spiaggia del Mingardo nella notte del 5 agosto 2023, è stato omaggiato con un torneo che ha visto la partecipazione di 12 squadre. Alla fine, a trionfare è stata la squadra Barberos, seguita da La Croccante al secondo posto e dal Mamello Team al terzo.

Tra i protagonisti del torneo si sono distinti Biagio Scarpitta, capocannoniere della competizione, Andrea Colarusso, premiato come miglior giocatore, e Mattia Petti, eletto miglior portiere.

Oltre al torneo principale, il Memorial ha dedicato spazio alle giovani promesse del calcio locale. Le scuole calcio del territorio, tra cui la Polisportiva Marina 1977 Gerardo Di Maio, la Scuola Calcio Porto Infreschi e la Scuola Calcio Antonio Esposito, si sono sfidate in un “Triangolare dell’Amicizia” e nel “Trofeo Stelle del Futuro”. Questi momenti hanno sottolineato l’importanza di tramandare i valori di Gerardo, promuovendo l’amicizia e la sana competizione tra i più giovani.

Gli organizzatori hanno espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Ringraziamo il Comune di Camerota e il sindaco Mario Salvatore Scarpitta per aver messo a disposizione la struttura, tutti gli sponsor, le squadre partecipanti, gli allenatori e le società delle scuole calcio del territorio. Un grazie speciale va alla famiglia di Gerardo – la mamma Maria, la sorella Carmela, la nozna Rosa e lo zio Domingo – per il loro prezioso supporto, e a Don Gianni Citro per la sua vicinanza. Grazie anche a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita del Memorial. Ci diamo appuntamento al prossimo anno per continuare a ricordare Gerardo con lo stesso amore e dedizione.”

Il Memorial Gerardo Di Maio si è rivelato molto più di un torneo sportivo: è stato un’occasione per unire la comunità nel segno del ricordo, dell’amore e della condivisione, portando avanti gli insegnamenti di Gerardo e il suo modo di vivere la vita con entusiasmo e passione.