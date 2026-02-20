Marina di Camerota capitale del basket master nazionale: ecco gli appuntamenti

Il Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota, ospiterà il 1° Torneo Quadrangolare Maxi Basket Italia – Trofeo Federico Giuliani. La manifestazione, promossa grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni sportive del territorio, inaugura ufficialmente una serie di appuntamenti sportivi che animeranno il Palazzetto nel corso della stagione primaverile, confermando Camerota come punto di riferimento per lo sport e per la promozione dei valori di aggregazione e partecipazione.

La soddisfazione dell’assessore allo sport del comune di Camerota

«Siamo molto felici e orgogliosi di presentare e condividere un’iniziativa di rilevanza nazionale, che si terrà il 21 e 22 marzo 2026, resa possibile grazie all’impegno e alla continua collaborazione con le associazioni sportive del territorio — dichiara l’assessore allo sport Vincenza Perazzo — realtà che, con dedizione, non solo promuovono le attività tra i giovani della nostra comunità, ma contribuiscono con iniziative importanti al benessere del territorio e della collettività. Tutto questo è possibile anche grazie alla struttura del Palazzetto di Marina di Camerota, che ci consente di cogliere opportunità straordinarie».

Le parole del sindaco

«Eventi come questo rappresentano un motivo di orgoglio per la nostra comunità — aggiunge il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta — perché dimostrano come lo sport possa essere uno strumento di crescita, promozione del territorio e attrazione turistica anche fuori stagione. Continueremo a investire in iniziative che valorizzano le nostre strutture e rafforzano il ruolo di Camerota come città dello sport e dell’accoglienza». Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa.