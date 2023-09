Maria Di Luca rassegna le dimissioni da presidente del consiglio comunale di Centola

Maretta in seno all’amministrazione comunale di Centola. Maria Di Luca ha annunciato le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio. “Continuerò a ricoprire la carica di consigliere continuando a portare avanti i principi di lealtà e trasparenza , principi ai quali mai rinuncerò nella mia vita”, ha spiegato.

Nessuna motivazione

Da parte di Di Luca nessuna motivazione sulla scelta ma solo i ringraziamenti con la responsabile delle politiche sociali e il responsabile dell’ufficio anagrafe. “Sono molto dispiaciuta per non aver portato a termine l’incarico che mi avete affidato ma non potevo più tollerare… ma non mollo comunque la presa mai”, ha concluso.

La replica

“Prendiamo atto delle dimissioni consegnate dalla consigliera Di Luca e da Sindaco farò le mie valutazioni. Ci sta che un consigliere ad un certo punto possa avere delle idee divergenti – afferma il Sindaco Rosario Pirrone – Tutto questo dimostra che all’interno dell’amministrazione c’è stata sempre una pluralità di idee e di dialoghi, dove ciascuno ha potuto sempre esprimere il suo pensiero”. “Ovviamente ci dispiace dal punto di vista umano perché ritenevamo e riteniamo la consigliera un valido elemento nel nostro progetto amministrativo, che in questo anno e mezzo ha fatto sempre bene l’interesse per il territorio”, ha concluso Pirrone.