Maretta nel Pd, Mutalipassi lascia l’incarico di revisore dei conti a Battipaglia

Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli, lascia l’incarico di revisore dei conti del comune di Battipaglia. Un ruolo, il suo, che era stato al centro del dibattito nella cittadina della piana del Sele con i gruppi di opposizione che avevano apertamente contestato sotto il profilo politico la sua figura.

Le critiche del Pd

A manifestare malcontento il suo stesso partito, il Partito Democratico, che aveva scomodato anche i vertici provinciali affinché Roberto Mutalipassi non proseguisse l’incarico già occupato negli anni scorsi.

Strano destino quello del sindaco agropolese, contestato dal suo partito ma scelto, difeso e sostenuto dalla sindaca del centro-destra Cecilia Francese e dagli altri consiglieri di maggioranza che invece ne avevano elogiato le qualità di revisore.

Dopo un lungo tira e molla Mutalipassi ha fatto un passo indietro e ha rassegnato le dimissioni. Dietro le sue parole c’è anche il tentativo di placare gli animi e covare la brace che arde sotto la cenere.

Le parole di Roberto Mutalipassi

«Ho formalizzato la mia irrevocabile volontà di rinunciare all’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili della Città di Battipaglia», ha esordito Mutalipassi.

Sulle motivazioni dice: «L’impegno, importante e gratificante, oltre che di grande privilegio, che i miei concittadini hanno voluto darmi eleggendomi a Sindaco della Città di Agropoli, aggiunto agli altri impegni professionali, non è compatibile con il tempo necessario ad assolvere in maniera adeguata l’incarico.

Ringrazio la Sindaca Cecilia Francese e i consiglieri comunali che avevano individuato il sottoscritto per tale prestigioso incarico, peraltro già svolto nel triennio 2019-2022».