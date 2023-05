Un ponte (musicale) tra Capri e Sapri. L’iniziativa di Gino Federico

L’artista caprese Gino Federico ha avviato un progetto unico che collega le località di Sapri e Capri, attraverso la storia e la musica.

Dopo aver trascorso diversi mesi a Sapri, Gino si è appassionato alla storia e alle tradizioni del luogo. In particolare, è rimasto affascinato dalla poesia di Luigi Mercantini dedicata alla Spigolatrice di Sapri, ambientata durante la spedizione guidata da Carlo Pisacane. Quest’ultimo, insieme a 300 patrioti, cercava di rovesciare il governo dei Borbone.

L’ispirazione

La poesia di Mercantini ha ispirato Gino Federico a comporre la musica corrispondente, trasformandola in un brano inedito. Il ritmo scelto per la canzone è un Valzer vivace, con un tempo di 3/4. “Sono stato affascinato dalla vicenda e ho voluto scrivere la musica per la poesia di Mercantini”, racconta Gino Federico.

Il progetto

Per onorare ulteriormente il legame tra l’opera musicale e Sapri, Gino ha deciso di fare omaggio dello spartito al Centro Studi Carlo Pisacane di Sapri, anche se in modo informale. Con questa iniziativa, Gino spera di creare una base per una futura collaborazione culturale tra Capri e Sapri. “Sarebbe bello“, conclude Gino, “realizzare un progetto culturale che presenti il brano inedito a Capri, unendo così le due località di cui mi faccio promotore e ambasciatore”.

Questo progetto di Gino Federico dimostra come la musica possa essere un ponte tra le diverse comunità, unendo le storie e le tradizioni di luoghi distanti attraverso le note e le parole. Speriamo che questa iniziativa possa aprire la strada a futuri scambi culturali e gemellaggi che valorizzino le ricchezze di entrambe le località e creino nuovi legami tra le persone che le abitano.