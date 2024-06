Maratea ospita il più grande evento italiano dedicato al kayak da mare per appassionati provenienti da tutta Italia e con attività aperte a tutti

Dal 15 al 22 giugno 2024 per la prima volta sarà Maratea a ospitare il SOTTOCOSTA KAYAK CAMP, il più grande evento nazionale dedicato agli appassionati di kayak da mare, che vedrà riunirsi centinaia di appassionati da tutta Italia alla scoperta dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica della Basilicata.

Un evento organizzato dall’associazione “Sottocosta”



L’evento è organizzato dall’associazione Nazionale Sottocosta, in collaborazione con l’associazione lucana Fly Maratea e in partnership con un ricco ventaglio di associazioni nazionali, regionali e locali: l’APT della Regione Basilicata, il Comune di Maratea, il Consorzio Turistico di Maratea, il GAL Cittadella del sapere, la BCC Magna Grecia, 1955, l’Associazione Legambiente Maratea, la ProLoco di Maratea, il CAI Lagonegro, la Lega Navale Sezione di Maratea.

Un’intera settimana dedicata al Kayak

Per una intera settimana, il KAYAK VILLAGE al Campeggio di Castrocucco, la KAYAK FEST al porto di Maratea e le attività del KAYAK CAMP OFF faranno diventare la costa tirrenica della Basilicata teatro di escursioni, esplorazioni e attività didattiche per esperti e appassionati di kayak da mare ma anche per chi è alla prima esperienza, e si arricchirà della presenza di altre discipline da praticare all’aria aperta come il trekking, passeggiate turistiche, eventi aperti a tutti.

Momento culminante della settimana: l’evento IL RICHIAMO DEL MARE al porto di Maratea, con esibizioni di kayak, proiezioni e laboratori, chiuse da Guido Grugnola, maestro di kayak e di vela, racconterà la Rounditaly Cruise l’impresa canoistica più celebre in Italia: la circumnavigazione in kayak dell’Italia, della Sicilia e della Sardegna, una navigazione di 3200 miglia nautiche in solitario.

Perché Maratea?

Selvaggia bellezza, natura incontaminata, costa frastagliata, montagne e colline che si tuffano a picco nel mare: è Maratea, Thea Maris – Dea del Mare come la chiamavano gli antichi, l’unico tratto della Regione Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno, sul golfo di Policastro, tra scogliere, panorami mozzafiato e antiche torri saracene.

Al centro della costiera si trova il porticciolo, e lungo il tratto meridionale della costa si distingue la piccola isola di Santo Janni, poco più grande di uno scoglio (dista circa 500 m dalla costa), e ospita nei suoi fondali un’area archeologica sottomarina tra le più importanti del Mediterraneo.

Maratea è dotata di una costa in cui grotte e anfratti si rivelano solo infilandosi tra pareti che si tuffano tra le onde e scogli che affiorano. In certi approdi non arrivano neanche le barche più piccole, solo il kayak ce la fa. Ragione per cui negli ultimi anni a Maratea è boom per il kayak da mare.

Facile, adatto a tutti, ecologico, perfetto per vivere il mare in modo nuovo tra le falesie della Basilicata, alla scoperta di Maratea con la pagaia in mano. Uno “sguardo nuovo” sul mare, che ne rivela la vita segreta di correnti impalpabili, “vestito inamidato”, “mezzo scafandro”, il kayak è il modo ideale per esplorare golfo di Policastro, una scoperta continua, con le 31 spiagge e miriadi e 132 grotte e sperimentare nuove e appassionanti modalità di viaggiare.

Il promotore locale dell’iniziativa

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta è l’associazione nazionale impegnata nella promozione e la diffusione della cultura del kayak da mare, in sinergia con le maggiori Associazioni mondiali del settore. L’associazione Sportiva Dilettantistica Fly Maratea, dal 2009 promuove la scoperta del territorio attraverso lo sport all’aria aperta. A maggio ha dato il via al primo e unico club della Basilicata federato alla Federazione Italiana Canoa Kayak, occasione unica e preziosa non solo per promuovere una disciplina e pratica sportiva ad alto contenuto formativo ma anche la conoscenza del territorio di Maratea, sensibilizzando a una “cittadinanza attiva del mare”, con attività rivolte alle scuole, ai turisti e appassionati da tutta Italia.

Il programma

Il programma sarà articolato in diversi format con attività rivolte a tutte le età e tutti i gusti



Kayak festival

Dal 16 al 22 giugno: Kayak VILLAGE nel Campeggio di Castrocucco di Maratea, che offrirà 7 giorni di attività per pagaiatori iscritti al Kayak Camp

Domenica 16 ore 18:00: apertura del camp con un aperitivo di benvenuto con saluto delle Autorità e briefing dei Tecnici

Saluti istituzionali

Cesare Albanese, Sindaco del Comune di Maratea

Giorgio Racca, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta

Enrico Iannini, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Maratea

Biagio Salerno, presidente Consorzio Turistico di Maratea

Lunedì 17 ore 18:00: Alla scoperta della costa di Maratea in collaborazione con Legambiente Sezione di Maratea, CAI Lagonegro, ProLoco di Maratea, Associazione dei Pescatori di Maratea.



Kayak fest. il richiamo del mare



Mercoledì 19 giugno ore 18:30: Kayak FEST “IL RICHIAMO DEL MARE” al Porto di Maratea che esibizioni in acqua, lezioni, talk, proiezioni, degustazioni, laboratori gratuiti e aperti a tutti, che offrirà a tutti l’occasione di avvicinarsi alla cultura del kayak da mare. Momento culminante dell’evento sarà la presentazione e il dialogo con il kayaker Guido Grugnola.



Saluti Istituzionali



Cesare Albanese, Sindaco del Comune di Maratea

Michele Lenti, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo Maratea della guardia costiera

Giorgio Racca, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta

Enrico Iannini, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Fly Maratea

Biagio Salerno, presidente Consorzio Turistico di Maratea

Franco Muscolino, GAL Cittadella del sapere

Lucio Alfieri, presidente Banca Credito Cooperativo Magna Grecia

Canio Sabia, Direttore Generale Direzione per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata

Kayak Camp off Una serie di iniziative diffuse per vivere il territorio, con escursioni e lezioni di kayak aperte a tutti. Tra cui martedì 18 e giovedì 20: trekking alla scoperta del Centro Storico di Maratea e al Monte San Biagio