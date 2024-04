“Maratea e la foca monaca”: Dario Vassallo invita l’attore Rocco Papaleo a leggere la favola

“Voglio ufficialmente invitare il talentuoso attore Rocco Papaleo a unirsi a noi quest’estate a Maratea per una lettura molto speciale. La scelta di coinvolgere te caro Rocco è motivata dalla sua profonda connessione con la terra lucana e dalla sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la recitazione. La lettura avrà luogo nella splendida cornice della villa Nitti, messa a disposizione per l’occasione dal sindaco Daniele Stoppelli. La storia, oltre ad essere un incantevole racconto per i più piccoli, è anche un poderoso messaggio per gli adulti: un richiamo a prendersi cura dell’ambiente marino, a riconoscere l’importanza della sua protezione e a impegnarsi per un futuro sostenibile. “Maratea e la Foca Monaca” è un riflesso dell’equilibrio delicato che esiste tra l’uomo e l’ambiente marino.

Una favola che strizza l’occhio alla coscienza ecologista

Attraverso i personaggi del nonno e del bambino, entrambi chiamati Biagio, esploriamo un mondo fantastico che ci ricorda quanto sia fondamentale conservare e rispettare la natura che ci circonda. La lettura di questa favola non è solo un momento di intrattenimento, ma un atto di impegno per costruire una coscienza ecologista. È un invito a riflettere sul nostro rapporto con il pianeta e a prendere azioni concrete per proteggerlo”. A dirlo è Dario Vassallo Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

L’invito ufficiale all’attore Rocco Papaleo

“Come Fondazione Angelo Vassallo da anni ci impegniamo con determinazione affinché Maratea diventi un’area Marina Protetta, una decisione già approvata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Come ci battiamo anche contro l’installazione di impianti di trattamento dei rifiuti che potrebbero danneggiare irrimediabilmente questo prezioso ecosistema. Questa è una battaglia di civiltà, un atto d’amore nei confronti di Maratea e del suo splendido mare e non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti coloro che credono in un futuro migliore per le generazioni a venire. Quindi, caro Rocco Papaleo, ti chiedo di unirti a noi in questo importante evento estivo. La tua partecipazione non solo arricchirà l’esperienza di coloro che saranno presenti, ma contribuirà anche a diffondere il messaggio di speranza e responsabilità che “Maratea e la Foca Monaca” porta con sé. Insieme, possiamo fare la differenza. Insieme, possiamo proteggere il nostro splendido pianeta per le generazioni future” -conclude Vassallo-.