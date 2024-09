Mancano medici in Chirurgia a Polla: inevitabile il blocco delle attività

La carenza atavica personale che attanaglia diversi reparti dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla si è trasformata in una vera e propria emergenza. A dimostrazione di una condizione davvero insostenibile per il personale sanitario, la situazione che si è venuta a creare nell’Unità Operativa di Chirurgia dell’ospedale pollese.

La chiusura

Il Dirigente Medico, il dottore Aurelio Nasto, ha comunicato alla direzione sanitaria e alla Direzione Strategica dell’Asl Salerno, che a partire dal oggi, 16 settembre, non è più possibile garantire né turni di reperibilità né turni diurni, con la conseguenza di dover chiudere un reparto fondamentale per il nosocomio valdianese. Una situazione, già paventata in passato. Si è arrivati a questo punto perché due medici in servizio in chirurgia sono andati in pensione: ora ne sono in servizio solo due e diventa difficile se non impossibile riuscire a garantire tutte le attività del reparto.

Il reparto di Chirurgia è nevralgico per l’intero ospedale di Polla e questa situazione di stallo si ripercuote prima di tutto sull’utenza ma anche sul buon funzionamento di tanti altri reparti dell’ospedale.