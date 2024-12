Manca l’acqua, a Sapri chiuse due scuole

Manca l’acqua, due scuole chiuse a Sapri. È quanto previsto con ordinanza dal sindaco Antonio Gentile. Il provvedimento è stato firmato nella mattinata dopo la comunicazione da parte di Consac, di un guasto improvviso agli impianti.

Le zone interessate

Il servizio idrico è interrotto in via Regina Elena, via Camerelle, via Kennedy, via Martiri e zone limitrofe. Interessate, dunque, le aree dove sono presenti gli istituti scolastici Leonardo Da Vinci e Santa Croce. Gli studenti oggi resteranno a casa.

Più di qualche alunno che non aveva avuto notizia del disagio, si è presentato regolarmente a scuola dove è stato informato del problema.

La riattivazione del servizio idrico è prevista, fa sapere Consac, entro le 16 di oggi, 12 dicembre (salvo imprevisti).