“Mamme e Forze Armate, la parità in uniforme”: un incontro alla Casina Reale di Persano

La Casina Reale di Persano, sede del Comando Comprensorio Persano ospiterà domani, giovedì 11 maggio 2023, a partire dalle ore 9.30, l’evento “Mamme e Forze Armate, la parità in uniforme” organizzato dall’Associazione “La Crisalide” e dal Centro Antiviolenza “Ginevra” di Serre, accreditato all’Ambito Ex S3_SS, in collaborazione con il Comune di Serre. All’evento parteciperanno anche gli studenti del I.C.S. “Serre Castelcivita” di Serre.

Il programma della giornata

La manifestazione, ideata in occasione Giornata Internazionale della Mamma, avrà il suo momento clou presso la ‘panchina rossa’ ubicata nel giardino del Palazzo della Real Caccia dove, dopo un momento di riflessione con i ragazzi nel quale si metterà in rilievo l’importante contributo della donna professionista al pari dei colleghi uomini, si svolgerà una breve cerimonia in onore delle madri del corpo armato.

Durante la cerimonia verrà donata, dai soggetti organizzatori, alla Caserma di Persano una targa di marmo incisa con una poesia dedicata alle donne in divisa appartenenti ai Reggimenti. Questo per ricordare che la figura della donna non deve essere associata ad un profilo di vittimizzazione, ma ad una figura di estremo valore per la società.

I presenti

Presenzieranno all’evento il Comandante del Reggimento Logistico “Garibaldi”, Gianluca De Matteis, il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, la consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Filomena Rosamilia, il presidente della Commissione Bilancio e Finanza della Regione Campania, Franco Picarone, la dirigente dell’I.C.S Serre-Castelcivita, Dorotea Odato e Roberta Bolettieri, presidente dell’APS “La Crisalide” e responsabile legale del Centro Antiviolenza “Ginevra”.

La manifestazione si concluderà con la consegna di un omaggio a ciascuna donna graduata dei sei Reggimenti della Caserma di Persano da parte dell’Associazione “La Crisalide” e del Centro Antiviolenza “Ginevra”.