Maltrattamenti ai danni degli anziani genitori: misura cautelare per un uomo di Battipaglia

Maltrattamenti, minacce ed estorsioni nei confronti degli anziani genitori. Questi i reati contestati ad un uomo di Battipaglia. Il commissariato di Polizia di Stato della cittadina della Piana del Sele ha nei giorni scorsi eseguito l’ordinanza di custodia cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare dell’uomo. Non solo: per lui anche il divieto di avvicinamento ai familiari e ai luoghi da loro frequentati.

Il provvedimento del Gip

A disporre il provvedimento il Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, dopo le attività d’indagine che hanno riguardato l’uomo.

Saranno i giudici eventualmente ad accertare le responsabilità del soggetto nei confronti dei genitori.

L’attività delle forze dell’ordine

Purtroppo episodi del genere non sono nuovi. Già in passato le forze dell’ordine hanno eseguito provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare di persone accusate di maltrattare genitori o coniuge. La legge punisce il reato di maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico l’art 572 del codice penale punisce chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o affidata a lui per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte