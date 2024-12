Paura questa mattina sulla Cilentana, tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud. A causa delle forti folate di vento un albero si è spezzato invadendo parzialmente la carreggiata.

Gli interventi

Del caso è stata informata l’Anas, competente per l’arteria e i vigili del fuoco. Per fortuna non si segnalano danni ai veicoli in transito.

Il forte vento di questa notte e questa mattina ha creato disagi in varie località dell’alto Cilento ma per fortuna i danni sono al momento contenuti.