Maltempo nel Vallo di Diano, forti raffiche di vento: alberi abbattuti e disagi sul territorio

Come preannunciato dall’allerta meteo della Protezione Civile regionale, anche nel territorio del Vallo di Diano, pioggia e forte vento dalla notte si sono abbattuti sul territorio. Fino a poche ore fa, fortunatamente i danni del maltempo sono stati contenuti, ma purtroppo nel pomeriggio si segnalano invece danni nel territorio comunale di Teggiano.

I disagi

Nella via Prato VI il vento ha divelto alcuni pali della pubblica illuminazione e le coperture di alcune strutture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sala Consilina. Disagi anche sulla via “Pedementona” sempre a Teggiano, dove a causa della caduta di un albero, al centro della carreggiata è stata interrotta la circolazione.

Gli interventi

Sul posto la Polizia Municipale con il comandante Eliseo Innamorato che ha messo in atto tutte le misure precauzionali per salvaguardare l’incolumità degli automobilisti. Fortunatamente non si segnalano feriti.