Maltempo nel Cilento: crolli e disagi, paura sulla Cilentana

Il forte maltempo delle ultime ore ha colpito duramente il territorio cilentano, provocando danni e disagi significativi. Raffiche di vento violento hanno causato il crollo di un grande cartello stradale che indicava l’uscita per Ceraso, nei pressi dello svincolo della strada statale 18 Cilentana.

Tragedia sfiorata e disagi

Una tragedia sfiorata che ha reso complicato il transito lungo l’arteria, mettendo in difficoltà gli automobilisti.

Il vento ha inoltre completamente distrutto un capannone nelle vicinanze: le sue lamiere, si sono scagliate con forza sulla carreggiata della superstrada, creando una maggiore situazione di pericolo per i veicoli in transito. I Vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono intervenuti prontamente per liberare la strada dai detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Ancora problemi

Anche nei centri abitati il maltempo ha lasciato il segno. A Santa Maria di Castellabate, la caduta di alcuni alberi nei vicoli del paese ha causato disagi ai residenti e grande spavento. Fortunatamente non si registrano feriti.

Inoltre, il forte vento ha causato disagi anche nella piana del Sele. Alberi abbattuti in prossimità della frazione Cerrelli di Altavilla Silentina. A Capaccio, in località Ponte Barizzo, i Vigili del Fuoco di Agropoli sono impegnati ad effettuare interventi di messa in sicurezza e rimozione di alberi e pali Tim che sono caduti sulla sede stradale, creando anche problemi alla viabilità.