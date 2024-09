Maltempo: locali e strade allagate a Salerno, colate di fango e detriti a Sarno

Notte di paura e disagi in tutta la provincia di Salerno. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio facendo registrare diversi danni in alcuni Comuni.

A Salerno la situazione più drammatica si è registrata in via Torrione dove il pesante nubifragio ha trasformato l’arteria in un vero e proprio fiume. L’acqua ha invaso la carreggiata e le attività commerciali a ridosso della strada e sui social sono diventati virali, in pochissimo tempo, le immagini riprese dal titolare della pizzeria “Fammila” che si è visto il locale invaso dall’acqua.

Bloccate alcune auto in transito e in sosta nella zona, come testimoniato dalle foto condivise anche sul gruppo “Figli delle Chiancarelle”. Allagamenti e disagi anche nelle zone collinari.

La situazione a Sarno

Grande paura per il maltempo anche a Sarno, dove oggi le scuole resteranno chiuse. La pioggia delle ultime ore, infatti, ha provocato lo scivolamento a valle di detriti e fango nel centro storico, in particolare nell’area pedemontana alle spalle del Comune.

In via precauzionale, intorno alle ore 2, si è provveduto all’evacuazione di circa 40 persone residenti in via Mortarto e intersezioni. Le persone allontanate da casa sono, in parte, ospitate attualmente nei locali della palestra della scuola “Amendola”, altre hanno trovato sistemazione autonoma.

Il primo cittadino Francesco Squillante ha fatto sapere che è stato attivato il Coc e sul posto sono attivi i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Tecnici Comunali, Protezione Civile, Croce Rossa. “Siamo in contatto con la Regione Campania – ha fatto sapere il primo cittadino – Sono stato dalle famiglie evacuate, stiamo lavorando in ogni modo per ridurre i disagi il più possibile. Stiamo procedendo a verifiche e sopralluoghi, sia nella zona del Saretto, interessata dallo scivolamento di fango e detriti, sia in altre zone della città con interventi. Proseguono, intanto, le operazioni di rimozione del fango dalle strade cittadine coinvolte”.

Disposto momentaneamente il divieto di transito e di accesso per i veicoli provenienti dal centro cittadino, alle seguenti strade: Via Michele Squitieri, via Mortaro e Vico San Martino.

La situazione in Costiera

Disagi anche in Costiera Amalfitana dove l’Anas ha disposto il senso unico alternato sulla SS163 a causa di uno smottamento che ha richiesto un intervento di pulizia del piano viabile e la rimozione di materiale pietroso caduto sulla strada da un versante attiguo, a causa delle intense piogge.