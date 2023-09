Maltempo ferma anche Le Vibrazioni. Rinviato il concerto di Santa Maria di Castellabate

Altro importante appuntamento del ricco calendario Castellabate ‘900 che, iniziato a febbraio, continuerà a regalare intrattenimento ed emozioni anche nei mesi di settembre ed ottobre. Il concerto de Le Vibrazioni, è stato organizzato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale per rendere indimenticabile questo 2023 così importante per Castellabate in occasione del suo nove centenario. L’appuntamento, posticipato questo weekend a causa del maltempo, si terrà il prossimo 30 settembre a Villa Matarazzo.

Il concerto de Le Vibrazioni

Tanti gli album e i brani composti da questo gruppo che, di successo in successo, è riuscito ad affermarsi anche nel panorama musicale internazionale.

Castellabate avrà il piacere di ospitare nella sua frazione marinara una band di successo che, per la sua musica unica ed inconfondibile, riesce ad abbracciare generazioni e gusti così diversi.

Un appuntamento imperdibile con la musica che accenderà la piazza e farà scatenare tutti i presenti rendendo questo 2023 ancor più unico ed indimenticabile.

“Il calendario Castellabate 900 è riuscito a regalarci forti emozioni e continuerà a farlo con i prossimi eventi che si svolgeranno a settembre ed ottobre. Avremo il piacere di ospitare una band di successo che grazie alla sua musica coinvolgente e travolgente renderà indimenticabile sabato 30 settembre. Vi aspettiamo per divertirci insieme a questo concerto e al prossimo del 7 ottobre con Enzo Avitabile per poi augurare buon compleanno alla nostra Castellabate il 10 ottobre con Maurizio Casagrande” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.