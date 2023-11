Maltempo, crolla parte di muro adiacente la Sp12

A Sant’Angelo a Fasanella è crollata una parte del muro che sorregge un tratto della Strada Provinciale 12 e che attraversa il centro del comune cilentano.

Il cedimento si è verificato nella giornata di ieri, 4 novembre, e per fortuna nessuna persona, nessuna auto e nessun bene immobile ha subito danni in seguito al crollo.

L’intervento delle autorità

Subito i cittadini e gli amministratori comunali hanno informato l’ufficio tecnico di quanto accaduto.

Il responsabile dell’area tecnica, a sua volta, ha sollecitato la provincia di Salerno ad intervenire in tempi brevi per mettere in sicurezza l’area e ripristinarla a tutela della pubblica incolumità e al fine di renderla pienamente fruibile.

I disagi

I detriti del crollo sono finiti sulla strada comunale che conduce nella zona di San Vito, sita sempre nel comune di Sant’Angelo a Fasanella, pertanto l’ente provinciale dovrà provvedere a ripulire anche quella zona.

Gli operai del Pronto Intervento Provinciale sono giunti, poco dopo la segnalazione, sul posto e hanno subito provveduto a transennare tutta l’area interessata dal cedimento. Si attendono ora gli altri interventi necessari pianificati dall’ente provinciale.

Sul muro non vi era alcun segno di cedimento e, con ogni probabilità, il crollo è avvenuto a causa del maltempo che, nelle ultime ore, ha colpito la zona.