Maltempo ad Agropoli, prime criticità dopo i temporali

Pochi minuti di pioggia intensa sono bastati per provocare i primi disagi ad Agropoli e riaccendere l’allarme legato al rischio idrogeologico sul territorio comunale. Nelle strade di località Moio e in via Risorgimento si sono registrati tombini saltati a causa della pressione dell’acqua, mentre diversi cortili posti sotto il livello stradale sono stati invasi dall’acqua, che ha raggiunto anche garage e scantinati, per fortuna senza superare i livelli di guardia. La situazione attuale viene monitorata con attenzione, ma cresce la preoccupazione tra residenti e commercianti in vista della stagione autunnale, temendo il ripetersi di allagamenti simili a quelli già registrati in passato nelle stesse zone critiche.

Le zone più colpite tra Moio e via Risorgimento

Il maltempo ha colpito in modo particolare alcune aree nevralgiche della città. Tra la frazione Moio e via Risorgimento l’acqua piovana non è defluita correttamente, mettendo in difficoltà la rete fognaria e causando l’allagamento di spazi privati e pertinenze interrate. Gli abitanti della zona segnalano da tempo la criticità legata alla tenuta dei collettori e alla pulizia dei canali di deflusso, fattori determinanti per evitare che precipitazioni di breve durata si trasformino in emergenze per la circolazione e la sicurezza pubblica.

La richiesta di interventi preventivi sui corsi d’acqua

Di fronte al ripetersi di questi episodi, nei giorni scorsi cittadini e forze politiche locali sono intervenuti con richieste formali e appelli rivolti all’amministrazione per sollecitare la pulizia di canali e corsi d’acqua.

La manutenzione preventiva degli alvei e la verifica della piena efficienza delle caditoie rappresentano le principali richieste avanzate per mitigare il rischio idraulico prima dell’arrivo delle piogge autunnali più abbondanti.