Agropoli, canali e tombini ostruiti: Pesce chiede pulizie urgenti per l’autunno

Il consigliere comunale del movimento civico “Liberi e Forti”, Raffaele Pesce, ha inoltrato una richiesta formale ai vertici dell’amministrazione cittadina e ai responsabili delle manutenzioni per sollecitare interventi urgenti di verifica, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria su canali, corsi d’acqua, fossi di scolo, tombini, griglie e caditoie. L’iniziativa punta a prevenire criticità idrogeologiche e allagamenti nel territorio comunale di Agropoli in vista dell’imminente avvio della stagione autunnale.

L’istanza è stata indirizzata direttamente al Sindaco, al Funzionario responsabile della Manutenzione, al Responsabile della Protezione Civile comunale, al Presidente del CdA e al Direttore Generale della società in house Agropoli Cilento Servizi, oltre che al Comandante della Polizia Locale.

I dettagli della richiesta per la prevenzione degli allagamenti

Nel documento firmato dal consigliere Pesce si evidenzia la necessità di attuare una pianificazione capillare su tutto il territorio comunale per mitigare i rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi. La richiesta non riguarda soltanto gli interventi di competenza municipale, ma impegna l’ente locale a fare da tramite presso gli enti territoriali superiori per le aste fluviali e i bacini idografici di pertinenza regionale o provinciale.

«Approssimandosi la stagione autunnale, reputo doverosa un’opera di verifica, monitoraggio, pulizia, manutenzione ordinaria e, nel caso, straordinaria, di canali, fossi di scolo, corsi d’acqua eventualmente ostruiti, tombini, griglie, caditoie, sull’intero territorio comunale onde evitare nuove e ulteriori ipotesi di allagamento e/o comunque disagio per i cittadini», dichiara l’avvocato Raffaele Pesce nel testo del protocollo inviato ai responsabili di settore.

Cambiamenti climatici e tutela dell’incolumità pubblica

Il sollecito prende le mosse dalla crescente frequenza con cui si verificano precipitazioni intense e improvvise, capaci di mettere in crisi i sistemi di drenaggio urbano poco manutenuti o ostruiti da detriti.

A tal proposito, l’esponente di opposizione rimarca nel suo intervento: «Siamo ormai abituati ad assistere, purtroppo, sempre più frequentemente, ad eventi pluviometrici inusuali, che possono mettere a serio rischio non solo i beni materiali ma le stesse vite dei cittadini». L’auspicio formulato dal consigliere riguarda una tempestiva presa in carico del problema da parte sia della componente politica che degli uffici tecnici comunali.