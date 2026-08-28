Agropoli, rischio allagamenti al rione Moio: appello per la pulizia dei canaloni

La manutenzione del reticolo idrico superficiale torna al centro del dibattito politico e amministrativo ad Agropoli. In vista della stagione autunnale e del conseguente aumento delle precipitazioni, il Gruppo Territoriale Agropoli 5 Stelle ha formalmente richiesto all’Amministrazione comunale di inserire tra le priorità d’intervento la pulizia e la messa in sicurezza dei canaloni, con particolare attenzione alle criticità riscontrate nel rione Moio.

La richiesta nasce dall’analisi dello stato attuale dei canali di drenaggio, dove la presenza diffusa di vegetazione spontanea, detriti ed erbacce rischia di compromettere il regolare deflusso delle acque piovane, aumentando il pericolo di allagamenti nelle aree abitate.

Stato dei canaloni e rischi per il rione Moio

Le segnalazioni diffuse dal movimento politico evidenziano una situazione di potenziale pericolo per i residenti della zona. L’accumulo di materiale vegetale e sedimenti nei corsi d’acqua secondari rappresenta un ostacolo strutturale in caso di precipitazioni intense.

La criticità non costituisce una novità per il quartiere. Gli abitanti del rione Moio hanno infatti già subito in passato i disagi legati a ritardi nella manutenzione delle infrastrutture di drenaggio. Un quadro che spinge i rappresentanti territoriali a chiedere azioni immediate per prevenire nuovi episodi emergenziali.

Le richieste del Movimento 5 Stelle all’Amministrazione

Attraverso una nota ufficiale, il Gruppo Territoriale sottolinea la necessità di un piano di intervento preventivo che non si limiti alla sola rimozione della vegetazione, ma che comprenda una verifica generale della funzionalità dell’intera rete.

“Per questo chiediamo all’Amministrazione di programmare e realizzare con urgenza la pulizia dei canaloni, verificandone contestualmente lo stato e la piena funzionalità, prima dell’arrivo delle piogge autunnali”, spiegano i rappresentanti del M5S di Agropoli.

La sollecitazione punta a invertire la logica dei soccorsi a posteriori, puntando su una gestione programmata del territorio: “La prevenzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio non possono essere affrontate soltanto dopo che si sono verificati i problemi: occorre intervenire prima, tutelando i cittadini e il territorio”.

Programmazione e tutela della sicurezza pubblica

Il tema della mitigazione del rischio idrogeologico richiede interventi tempestivi prima dell’inizio del ciclo delle piogge intense. L’assenza di una pulizia regolare dei canali di scolo aumenta la vulnerabilità delle aree urbane contigue ai corsi d’acqua.

Il gruppo politico ha annunciato che proseguirà l’attività di controllo sul territorio per verificare l’effettiva presa in carico del problema da parte dell’Ente locale, ribadendo un principio guida per la gestione della cosa pubblica: “La sicurezza dei cittadini viene prima dell’emergenza”. Si attende ora una risposta formale o l’avvio del calendario delle manutenzioni da parte del Comune di Agropoli.