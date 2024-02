Maltempo, abitazioni allagate ad Agropoli

Continuano i disagi legati al maltempo nel Cilento. Le incessanti piogge di questa notte hanno provocato allagamenti in abitazioni di località Fuonti di Agropoli. Sono stati i proprietari a chiedere aiuto considerato che i alcuni locali sottostanti il livello della strada sono rimasti allagati.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con l’ausilio di pompe hanno liberato i locali. Presenti per fornire il necessario supporto anche gli uomini di Pissta e della Protezione Civile di Agropoli.

Per fortuna non si segnalano ulteriori criticità e i corsi d’acqua stanno lentamente tornando ai loro standard. Per la giornata di oggi resta in vigore un allerta meteo di coloro giallo.