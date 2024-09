Maltempo a Salerno, tromba d’aria sulla litoranea: danni agli stabilimenti balneari

Alberi caduti, lettini, ombrelloni e attrezzature spazzate via. L’ondata di maltempo che ha colpito il territorio salernitano fa registrare danni in diversi Comuni, dal Cilento alla Costiera Amalfitana. È stato un risveglio amaro per i proprietari delle strutture balneari sulla litoranea di Pontecagnano dove, questa mattina, si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha portato via diversi arredi e parzialmente distrutto lettini e ombrelloni.

Dal “Ke’e Beach”, in particolare, dove è stato completamente distrutto anche il bar esterno, hanno condiviso un video sui social dei danni riportati.

L’appello dei gestori

Dai gestori dello stabilimento è partito anche un appello rivolto a chiunque avesse intenzione di dare una mano per raccogliere quanto rimasto sulla spiaggia: “Rimettere tutto a posto in poco tempo è necessario per evitare che arrivi un’altra tromba d’aria e ci faccia smarrire altro. – scrivono dal lido – se tra di voi, amici nostri, c’è qualcuno libero da impegni e volesse darci una mano, ci aiutereste davvero. Il tempo è poco e c’è un disastro da sistemare”. L’attenzione, intanto, rimane massima visto che l’allerta “arancione” proseguirà anche nelle prossime ore.