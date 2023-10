Malore sul cantiere della scuola: paura per un operaio a Casal Velino

Accusa un malore mentre lavora nel cantiere per la sistemazione della scuola, paura per un operaio di una ditta edile. L’episodio è accaduto questa mattina presso la scuola dell’Infanzia di Marina di Casal Velino. Qui sono in corso opere di ampliamento finanziate con risorse PNRR.

Il malore e i soccorsi

All’improvviso, mentre l’operaio eseguiva il suo lavoro, ha avvertito un improvviso malore. Un collega ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto presenti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il malcapitato trasportandolo presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sul posto anche il vicesindaco di Casal Velino Domenico Giordano. Per fortuna le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.