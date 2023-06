Malore mentre è alla guida del trattore: morto 78enne di Altavilla

È morto dinanzi agli occhi di alcuni residenti che lo avevano soccorso il 78enne Antonio Tommasino di Altavilla Silentina. La tragedia è accaduta in località Cerrelli, in via Santa Lucia, ieri pomeriggio. L’uomo risiedeva proprio nella zona.

La dinamica dell’accaduto

Al momento del decesso l’uomo si trovava sul suo trattore da cui, stando alle prime ricostruzioni e testimonianze, sarebbe caduto proprio in seguito al malore fatale che gli è costato la vita.

Il medico legale ha accertato, poco dopo, la morte naturale liberando la salma.

Il cordoglio

Il decesso improvviso di Tommasino ha lasciato incredula la comunità altavillese dove l’uomo era conosciuto e benvoluto da tutti. In molti hanno espresso il loro cordoglio e un sentimento di vicinanza alla famiglia.