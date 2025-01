Malore in casa, 62enne di Sicilì muore durante trasporto in ospedale

Avverte dei leggeri fastidi mentre si trovava in casa: 62enne di Sicilì, frazione del Comune di Morigerati, viene trasportato dai familiari all’ospedale “Immacolata” di Sapri per i controlli ma muore lungo la strada statale 18. Befana triste per la comunità di Morigerati.

I fatti

La triste vicenda è avvenuta nelle prime ore della mattinata, quando la moglie del 62enne e il cognato hanno deciso di portare l’uomo nel nosocomio del Golfo di Policastro a seguito di alcuni fastidi che l’uomo diceva di avvertire.

Purtroppo però il 62enne non è mai arrivato all’ospedale dell'”Immacolata”. All’uscita dello svincolo della superstrada, lungo la statale 18 a Policastro Bussentino, un malore ha colpito improvvisamente il 62enne.

Allertati i sanitari del 118, a nulla sono valsi i tentativi del personale medico e sanitario di rianimare l’uomo che è deceduto sul colpo. Sul posto l’arrivo anche dei Carabinieri della Stazione di Vibonati per la necessaria ricostruzione dei fatti accaduti.

Effettuato l’esame esterno, su disposizione della Procura di Lagonegro informata sui fatti, la salma è stata consegnata ai familiari. A causare il decesso dell’uomo un malore improvviso. A lutto l’intera comunità di Morigerati.