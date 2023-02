Malore in campo, principio d’infarto per calciatore 23enne

Momenti di paura ieri mattina allo stadio “Pastena” durante la partita tra l’Atletico Battipaglia e il Real Agropoli (vinta dagli ospiti per 1-2) quando al 20° minuto l’attaccante ghanese Enoch Wetane, classe 2000, ha chiesto il cambio al mister Antonio Barone a causa di un fastidio al petto.

Il caso

Il fatto era insolito per Wetane, soprattutto dopo la doppietta della giornata precedente nel derby contro l’Olympica Cilento Eboli, ma l’allenatore ha acconsentito e il giocatore si è seduto in panchina, per poi dirigersi negli spogliatoi.

Alla fine del primo tempo, Wetane ha spiegato di continuare ad avvertire fastidio al petto e i medici de “La Misericordia” presenti in campo hanno subito preso in cura l’attaccante battipagliese, che risiede a Polla.

I soccorsi

Sono stati loro a scoprire che Wetane aveva avuto un principio d’infarto e lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, dove è stato ricoverato in condizioni stabili.

Fondamentale la prontezza dei soccorsi. Allo stadio “Pastena” durante i match dell’Atletico Battipaglia, è sempre presente una ambulanza che ha permesso immediatamente di prestare le prime cure al calciatore e successivamente trasferire il giovane in ospedale. Ciò ha permesso di evitare il peggio, considerato che per le patologie cardiache la tempistica è determinante.