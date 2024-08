Maiori, grande emozione per la schiusa di Ferragosto: nate 64 tartarughine | VIDEO

Fiocco verde anche in Costiera Amalfitana. Il ferragosto di Maiori, piccola gemma della Divina, è stato all’insegna della nuova vita. Ben 49 esemplari di piccoli di caretta caretta hanno fatto capolino dalla sabbia la sera del 14 agosto. Un evento straordinario ha incantato l’intera comunità. La schiusa è stata seguita con emozione dai tantissimi presenti, a vigilare anche la polizia locale. In prima linea i volontari di enti ad associazioni tra cui l’Area Marina protetta Punta Campanella, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’Enpa Costa d’Amalfi, l’associazione Acarbio, che via social hanno condiviso le emozionanti immagini.

Una meravigliosa “schiusa di ferragosto”

Le piccole tartarughine hanno poi raggiunto il mare all’alba del 15, grazie all’ausilio degli specialisti che hanno creato un corridoio lungo la spiaggia per consentire alle piccole di raggiungere più agevolmente la battigia. Ma le sorprese non sono finite qui: la “schiusa di ferragosto” ha regalato nuove emozioni. Altre 15 tartarughine del nido di Maiori, tra stanotte e stamattina, hanno raggiunto il mare, accompagnate da numerosi bambini che hanno assistito all’evento. Un vero e proprio miracolo della natura che testimonia anche la forte attenzione all’ambiente e alla risorsa mare che il territorio Salernitano, che si conferma nursery prediletta per i piccoli di caretta caretta, mette in campo.

A fine giugno, mamma tartaruga, aveva tentato di nidificare sulla spiaggia a Maiori, ma il primo tentativo non era andato a buon fine perché disturbata da luci e persone troppo vicine. Allertati gli enti e le associazioni di riferimento, tra cui l’Area Marina Protetta Punta Campanella, la zona è stata monitorata nei giorni successivi e il 30 giugno la Caretta caretta, seguita a distanza da esperti e volontari che hanno creato spazio tra lettini e ombrelloni, è riuscita a nidificare.

La schiusa proseguirà nei prossimi giorni

Il nido è stato recintato, messo in sicurezza e monitorato costantemente dal coordinamento regionale guidato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e di cui fa parte anche l’Amp Punta Campanella. La schiusa dovrebbe ancora proseguire nei prossimi giorni. Per ora sono nate 64 piccole Caretta caretta. Stasera il gruppo di volontari di enti e associazioni, saranno sul lungomare di Maiori per mostrare video e foto dell’evento e per assistere a nuove eventuali nascite.