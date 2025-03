Magliano Vetere, persona dispersa lungo un sentiero, salvata dal Soccorso Alpino

Sono state ore di ricerca e, finalmente, verso le 17:40, una persona che risultava dispersa tra i sentieri di Magliano Vetere è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

Il soccorso

Sul posto, oltre agli esperti del CNSAS e ad alcune persone del posto, sono giunti i Carabinieri in servizio a Stio e Monteforte per contribuire alle ricerche.

Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di una persona di origini olandesi smarritasi non essendo esperta della zona e ritrovata, per fortuna, in buone condizioni di salute.