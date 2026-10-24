Magliano Vetere, il Museo Paleontologico punta al riconoscimento regionale

Il Comune di Magliano Vetere ha presentato l’istanza per ottenere il riconoscimento di interesse regionale per il Museo Paleontologico, struttura dedicata al patrimonio geopaleontologico del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Contestualmente l’amministrazione ha nominato il nuovo direttore tecnico e responsabile della sicurezza del museo, il geometra Gianni Bonfrisco, che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico a titolo gratuito.

L’istanza per il riconoscimento regionale

Con la presentazione dell’istanza prende il via la procedura che potrebbe attribuire al museo un riconoscimento ufficiale a livello regionale. Un passaggio ritenuto strategico dall’amministrazione comunale per consolidare il ruolo della struttura nel panorama culturale e scientifico del territorio e per aprire a nuove prospettive di sviluppo e valorizzazione.

Gianni Bonfrisco nuovo direttore tecnico

La nomina di Bonfrisco si è resa necessaria dopo le dimissioni dell’ingegnere Giuseppe Gargano, che in precedenza ricopriva il ruolo di Responsabile Tecnico della Sicurezza. Il nuovo incarico permetterà al Comune di completare la documentazione richiesta dalla procedura di riconoscimento, tra cui figura proprio l’individuazione di un direttore tecnico e di un responsabile della sicurezza.

Una storia che parte dal 2000

Il Museo Paleontologico è una realtà culturale consolidata per l’area. Il progetto di valorizzazione del patrimonio geopaleontologico del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano risale al 2000. I lavori di realizzazione, che hanno comportato il recupero di una ex scuola nel centro storico di Magliano Vetere, si sono conclusi nel 2009. La struttura è stata inaugurata il 10 novembre 2009.

Obiettivi: cultura, scienza, turismo e scuole

L’amministrazione comunale intende ora rafforzare il ruolo del museo come presidio culturale, scientifico e turistico. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio paleontologico locale e favorire attività didattiche e di divulgazione, rivolte in particolare alle scuole.