Magliano: è Dora Dascalu, la 35enne trovata senza vita. Il cordoglio del Comune

pSi chiama Tudorita Dascalu, la giovane madre di origini rumene, trovata senza vita ieri, presso la sua abitazione sita nella frazione Capizzo di Magliano. Tudorita, ben inserita nel tessuto sociale maglianese e apprezzata da tutti, da tutti conosciuta come Dora, ha lasciato due figlioletti e il marito.

Indagini in corso

Causa del decesso sembrerebbe un gesto volontario, ma sull’accaduto indagano i carabinieri immediatamente giunti sul posto dopo essere stati allertati dal marito della donna che, rientrato a casa, l’ha ritrovata priva di vita. Tutta la comunità di Magliano e dell’intero territorio si è stretta intorno al dolore dei familiari e piange la giovane donna che risiedeva nel comune da tanti anni.

Il cordoglio

“La nostra comunità, attonita e sconvolta, piange Tudorita, per tutti Dora. Moglie, madre, amica. Tutti noi, come una grande famiglia, ci stringiamo a Donato, ai piccoli Angela e Mauro e alla famiglia tutta, in questo momento di dolore” hanno fatto sapere dalla casa comunale guidata dal sindaco, Adriano Piano.