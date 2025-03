Mafia, Bicchielli: “Valutare se esistono condizioni per rimandare voto a Capaccio Paestum

“Occorre valutare se ci sono realmente le condizioni per rinviare il voto al Comune di Capaccio Paestum, alla luce di quanto emerso dalla nuova indagine della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno. Chiederò al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di verificare se esistono le condizioni per rimandare le elezioni alla prossima tornata, nel 2026, anche per dare un segnale concreto alla cittadinanza e per ripristinare la legalità sul territorio”.

Lo ha detto Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera e componente della Commissione Antimafia.

La richiesta

“Ciò che emerge dall’inchiesta, mette nero su bianco la presenza di un sistema di potere radicato sul territorio. Stando all’accusa, come riportano anche gli organi di stampa, il sindaco dimissionario avrebbe stretto un accordo elettorale: favori personali in cambio di voti e la vittoria bulgara di quella tornata elettorale, risalente al 2019, confermerebbe l’esistenza di questo patto”, ha aggiunto il deputato salernitano.