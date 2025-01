M5S Vallo della Lucania: “Ponte sulla SR488, un ritardo che poteva essere evitato”

Il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania esprime profonda preoccupazione e sconcerto per l’inaccettabile ritardo nell’avvio dei lavori di ristrutturazione del ponte situato lungo la Strada Regionale 488, nel tratto che collega Vallo della Lucania ad Angellara. La struttura, chiusa al transito da oltre un anno e mezzo a causa di un cedimento strutturale, rappresenta un collegamento strategico non solo per Vallo e la frazione Angellara, ma anche per tutta la fascia interna del Cilento. Questa strada è infatti cruciale per i cittadini dei comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Stio, Gioi e di altre località limitrofe, che da lì transitano per raggiungere il capoluogo.

Lo sconcerto del gruppo territoriale

Dopo la consegna del cantiere, avvenuta con grandi aspettative da parte della comunità, i lavori sono stati immediatamente bloccati dalla Soprintendenza di Salerno per la mancanza dell’autorizzazione necessaria su un bene sottoposto a vincolo culturale. “Oggi apprendiamo con incredulità che la regione non ha ancora inoltrato la richiesta, rallentando ulteriormente i lavori. La domanda sorge spontanea: perché la richiesta non è stata inviata all’indomani della sospensione dei lavori, avvenuta circa tre mesi fa? Era davvero necessario attendere l’interrogazione presentata dal Consigliere Regionale del M5S Michele Cammarano per evidenziare questa mancanza? Ci troviamo di fronte a una vicenda che dimostra una grave disorganizzazione e mancanza di attenzione verso le necessità della comunità locale che da questo ritardo ricevono grave pregiudizio.

“Questo ponte non è solo una struttura viaria, ma un collegamento fondamentale per i cittadini di Vallo della Lucania e Angellara, costretti da troppo tempo a subire disagi. Ora è urgente capire quando verrà effettivamente inoltrata la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza e quanto tempo sarà necessario per riprendere i lavori” – ha dichiarato il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano.

L’appello

“Noi del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania rimarremo vigili su questa vicenda, continuando a monitorare l’evolversi della situazione affinché l’opera possa essere restituita, nel più breve tempo possibile, al godimento della comunità. Rivolgiamo un appello a tutte le autorità competenti affinché si attivino immediatamente per sbloccare questa situazione e assicurare che simili ritardi non si ripetano in futuro” – concludono gli attivisti del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania.