Recentemente, il ministero della Salute ha reso noto il bilancio del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, e purtroppo la regione campana risulta tra le sette regioni inadempienti su tre fattori fondamentali: i servizi di prevenzione e sanità pubblica, quelli distrettuali e quelli ospedalieri.

Questa notizia ha scatenato le reazioni di disapprovazione da parte del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi, membro della commissione sanità e rappresentante del Movimento 5 Stelle.

Le dichiarazioni

Secondo Ciampi, la situazione nella sanità campana sta precipitando, con la mancanza di posti letto, liste d’attesa infinite, carenza di personale e una rete emergenziale in crisi. Il governatore De Luca viene accusato di osservare inerte il progressivo sfascio del sistema sanitario, facendo promesse di miracoli che la realtà smentisce. Nonostante gli sforzi dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari che cercano di garantire un’assistenza dignitosa ai cittadini, le politiche disastrose di questo presidente regionale continuano a produrre risultati negativi.

Il fallimento De Luca secondo Ciampi

Ciampi fa notare che De Luca ha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per un terzo mandato, sostenendo di seguire la linea di Kim Il-sung. Tuttavia, il consigliere del Movimento 5 Stelle suggerisce che prima di pensare alla sua carriera politica, De Luca dovrebbe concentrarsi sulla salute dei campani, poiché il tempo a sua disposizione per apportare miglioramenti sta scadendo.

La situazione critica della sanità in Campania richiede un’azione tempestiva e mirata per risolvere i problemi che affliggono il sistema. È fondamentale che le autorità competenti intervengano per affrontare le carenze strutturali, l’aumento delle risorse umane e l’implementazione di una rete sanitaria efficiente ed efficace.

La popolazione campana merita una sanità di qualità e accessibile, e la responsabilità di fornire tale servizio ricade sulle istituzioni e sui suoi rappresentanti. È ora che si ponga fine a questa situazione di emergenza e si adottino misure concrete per garantire una sanità pubblica all’altezza delle aspettative dei cittadini.