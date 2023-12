M5S, Cammarano: “Battipaglia, Arpac e Asl intervengano sui miasmi”

“Questa mattina ho chiesto all’Asl di Salerno e alla direzione generale dell’Arpac di intervenire urgentemente sui forti miasmi presenti nel comune di Battipaglia, una richiesta che segue un mio esposto inviato oltre un anno fa. Un’aria malsana continua ad affliggere i cittadini residenti, come evidenziano numerose segnalazioni e come ho potuto constatare personalmente. Questa situazione compromette fortemente le normali condizioni ambientali e di vivibilità, influendo sulla qualità della vita dei residenti, sulla loro salute psicofisica e sulla salubrità dell’aria”. Dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una lettera all’Asl di Salerno e all’Arpac.

Conclusioni

“Oltre ad essere fastidiosa, quest’aria irrespirabile potrebbe essere rischiosa per la salute. Per queste ragioni – conclude Cammarano – ho chiesto agli organi competenti di intervenire al fine di accertare le cause di tale stato di inquinamento e le responsabilità in merito, nonché di adottare le necessarie misure per contrastare il fenomeno e provvedere alla tutela del benessere e della salute pubblica”.