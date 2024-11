M5S, Cammarano: “Allarme criminalità nella provincia di Salerno, si attivi un piano straordinario per la sicurezza”

“Negli ultimi mesi, la provincia di Salerno è stata teatro di un preoccupante aumento della criminalità. Numerosi episodi di effrazione in abitazioni private e attività commerciali si sono verificati in diversi comuni, tra cui Battipaglia e Sassano. L’insostenibilità della situazione è dimostrata dall’esplosione di una bomba carta che ieri notte ha colpito e devastato il bar Ritz, in pieno centro ad Eboli. I sindaci, pur essendo in prima linea nella gestione della sicurezza locale, si trovano spesso privi di risorse adeguate. La carenza di organico delle forze dell’ordine, unita alla gravità degli episodi e alla crescente esposizione mediatica, sta compromettendo il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, aumentando la percezione di insicurezza”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano che sul tema ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale.

Rafforzare i controlli sul territorio

“Bisogna rafforzare il coordinamento tra le istituzioni locali e le forze di polizia e aumentare le risorse per la sicurezza urbana. Ho chiesto alla giunta regionale l’attivazione di un piano straordinario di controllo del territorio, in collaborazione con le Prefetture e le forze dell’ordine. Non è il momento di perdere tempo in rimpalli di responsabilità, occorre fornire il massimo supporto agli uomini e alle donne che garantiscono la sicurezza sul nostro territorio. È necessario un impegno immediato e concreto per restituire ai salernitani la tranquillità che meritano”.