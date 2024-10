Lutto ad Eboli: 35enne muore mentre è in vacanza in Egitto

La notizia è rimbalzata a Eboli nella giornata di ieri. Pasquale Caputo un giovane ebolitano di 35 anni in vacanza a Sharm el Sheik avrebbe perso la vita nella rinomata località turistica, molto probabilmente in seguito ad un malore mentre era in acqua.

Indagini in corso

L’esatta ricostruzione dei fatti è al vaglio degli inquirenti e solo dopo l’espletamento di tutte le necessarie formalità di rito la salma potrà raggiungere l’Italia e quindi la Città di Eboli dove ad attenderla ci sono i familiari, gli amici, i parenti. L’intera comunità, attonita e sgomenta.

Non si conoscono altri particolari del triste episodio, si apprende solo con infinito dispiacere della dipartita di un ragazzo benvoluto e stimato. E la Città di Eboli, in attesa del rientro della salma, si ferma per rendere l’ultimo saluto terreno ad un suo giovane figlio.