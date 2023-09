Lutto a Salvitelle: è deceduto l’ex sindaco Geremia Stanco. Oggi le esequie

E’ il giorno del lutto per la comunità di Salvitelle. Oggi, infatti, si terranno le esequie dell’ex sindaco Geremia Stanco che ha amministrato il piccolo paese del Tanagro dal 1970 al 2004. Ma oltre a questo incarico, Geremia Stanco era stato consigliere provinciale ed il primo presidente della Comunità Montana Tanagro. Politico e collaboratore per tanti anni in Regione Campania presso l’assessorato ai Lavori Pubblici che ha goduto della stima di tanti rappresentanti istituzionali. Geremia Stanco è deceduto all’età di 88 anni nella sua casa di Pozzuoli circondato dall’affetto dei suoi familiari. Un amministratore verso il quale la comunità di Salvitelle prova un grande senso di gratitudine.

Il dolore del Comune di Salvitelle

Molto attento e partecipe alle necessità dei suoi concittadini e profondamente legato al piccolo borgo del Tanagro. Il Comune di Salvitelle, guidato dalla sindaca Maria Antonietta Scelza insieme a tutta l’amministrazione comunale, il Segretario ed i dipendenti comunali sottolineano la statura morale, l’alto senso civico e l’amore per il suo paese dimostrato dall’ex primo cittadino, Geremia Stanco, lungo la vita e durante l’incarico a servizio della comunità.