Lustra, rifiuti abbandonati in località Ponti Rossi: chiesti interventi di bonifica

Microdiscarica lungo la SS18, in località Ponti Rossi, a pochi passi da Omignano Scalo, tra Lustra e Rutino. La segnalano i residenti e quanti vi transitano abitualmente. In una piazzola, abbandonati nel verde e a pochi passi da un canale, sono presenti rifiuti d’ogni tipo: plastica, carta, scarti edili, pneumatici, ma anche grandi e medi elettrodomestici abbandonati tra la vegetazione.

Deposito incontrollato di rifiuti

Un deposito incontrollato che non è passato inosservato, in un’area dove sono stati realizzati con fondi europei anche interventi programmati dalla Comunità Montana Alento Monte Stella di infrastrutture verdi finalizzate a mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

Eppure, all’imbocco di un sentiero, ignoti hanno pensato bene di abbandonare spazzatura, trasformando l’area in discarica, favoriti dalle poche auto di passaggio e dall’assenza di abitazioni nelle immediate vicinanze. Di qui l’appello di alcuni cittadini che transitano in zona affinché si intervenga per la bonifica.