Lustra: al via i lavori di riqualificazione nella frazione Ponti Rossi, ecco gli interventi in programma

Il Comune di Lustra continua ad investire sul territorio e a portare avanti ambiziosi progetti di riqualificazione urbana. Il primo cittadino Luigi Guerra, infatti, ha annunciato l’apertura di un nuovo cantiere a Ponti Rossi, reso possibile grazie ai fondi del PNRR. L’amministrazione comunale aveva approvato il progetto per il potenziamento dei servizi delle infrastrutture sociali in località “Ponti Rossi” nel 2022, ora il progetto è realtà. Gli interventi si inseriscono nelle strategie inerenti agli investimenti per le aree interne, potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità finanziato all’Unione Europea.

Gli interventi in programma

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi, una piazza completamente rinnovata, un moderno Parco giochi e nuovi spazi parcheggi, così da offrire sempre maggiori servizi ai cittadini.

“L’intervento non solo migliorerà la vivibilità della frazione, ma rappresenta un importante passo avanti verso l’ammodernamento e la valorizzazione del nostro territorio – così il primo cittadino, Guerra – questi lavori sono il frutto dell’impegno costante della nostra amministrazione, sempre attenta alle esigenze della comunità e determinata a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini” – conclude.