Lustra investe sul futuro: 4 milioni per scuole, borghi e turismo

Lustra guarda al futuro puntando sulla valorizzazione del territorio, sul potenziamento dei servizi e sulla realizzazione di nuove opere pubbliche. A tracciare il bilancio delle attività in corso è il sindaco Luigi Guerra, che fa il punto sugli interventi avviati e sui progetti destinati a migliorare la qualità della vita dei residenti e l’accoglienza dei visitatori.

Dalla riqualificazione della Fiumara Selva Santa Lucia al nuovo asilo nido di Corticelle, passando per gli interventi a Rocca Cilento e i progetti per i plessi scolastici, l’amministrazione comunale mira a coniugare infrastrutture, servizi alle famiglie e promozione turistica.

Rocca Cilento e la gestione del boom turistico

Tra le realtà locali che negli ultimi anni hanno acquisito maggiore visibilità spicca Rocca Cilento, diventata una meta sempre più frequentata grazie alla presenza del castello e alla nascita di numerose strutture ricettive. Un’attrattività che, soprattutto nel corso dell’ultima stagione estiva, ha portato nel borgo un numero crescente di visitatori, facendo emergere alcune criticità legate alla gestione dei flussi.

“Quest’anno Rocca Cilento è stata molto affollata da turisti e non vi nego che abbiamo avuto anche delle criticità proprio per affrontare una mole così importante di persone”, ha dichiarato Guerra ai microfoni di Infocilento.

Da qui la necessità di programmare interventi mirati, a partire da un piano parcheggi adeguato, pensato sia per i residenti sia per chi raggiunge il borgo dall’esterno. L’obiettivo è accompagnare la crescita turistica con servizi più efficienti, senza trascurare le esigenze della comunità locale e valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico di Rocca Cilento e Lustra.

Fiumara Selva Santa Lucia: turismo naturalistico e trekking

Tra i principali interventi illustrati dal primo cittadino figura la riqualificazione della Fiumara Selva Santa Lucia, per la quale è previsto un investimento di oltre 750mila euro.

I lavori, ormai a buon punto secondo quanto riferito dal sindaco, riguardano non soltanto il recupero strutturale dell’area, ma anche la sua valorizzazione sotto il profilo turistico e naturalistico. Il progetto consentirà di creare nuovi percorsi dedicati alle passeggiate e al trekking, offrendo ulteriori opportunità per scoprire il territorio e promuovere forme di turismo sostenibile legate alla natura e alle risorse locali.

Nuove strutture per l’infanzia: l’asilo nido di Corticelle

Un altro intervento significativo riguarda la realizzazione del nuovo asilo nido nella frazione di Corticelle, un’opera dal valore complessivo di oltre 900mila euro, ormai in fase di ultimazione. La struttura sarà affiancata da un parco verde a disposizione dei cittadini, con l’obiettivo di ampliare gli spazi dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

L’attenzione dell’amministrazione si concentra anche sull’edilizia scolastica. Proprio nei giorni scorsi, ha spiegato Guerra, è stato presentato, nell’ambito del programma Scuola Viva della Regione Campania, un ulteriore progetto del valore di circa due milioni di euro per la scuola dell’infanzia e primaria Mario Inverso di Corticelle. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di potenziamento delle strutture scolastiche e di miglioramento degli spazi destinati alla formazione delle nuove generazioni.

Manutenzione urbana e decoro pubblico a Lustra

Sul fronte della manutenzione e della riqualificazione delle aree pubbliche, sono inoltre in programma nuovi lavori grazie a un finanziamento ministeriale di 50mila euro. Le risorse saranno destinate alla sistemazione del cimitero di Rocca Cilento e del parco giochi di Lustra, due interventi che mirano a migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi comunali.

Dal turismo alle infrastrutture, passando per scuola, servizi e spazi verdi, il quadro delineato dal sindaco Luigi Guerra restituisce l’immagine di un’amministrazione impegnata su più fronti per rispondere alle necessità quotidiane della popolazione. La sfida per i prossimi anni sarà trasformare l’aumento dell’interesse turistico in un’opportunità stabile per l’intero territorio cilentano, affrontando le criticità emerse durante i periodi di maggiore affluenza e portando a compimento gli interventi programmati. Un percorso nel quale la realizzazione delle opere pubbliche e il potenziamento dei servizi rappresentano tasselli fondamentali per rendere il comune sempre più accogliente e vivibile.