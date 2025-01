Lustra: gli obiettivi dell’amministrazione Guerra per il 2025

Il Comune di Lustra continua il suo percorso di crescita e sviluppo con importanti interventi infrastrutturali. Al centro dell’attenzione vi è la rigenerazione urbana dell’area di Ponti Rossi, il cui cantiere è stato aperto solo pochi giorni fa. Inoltre, a breve sarà discusso in consiglio comunale il nuovo Piano Triennale delle opere pubbliche, un documento strategico che definirà le priorità di investimento per i prossimi anni.

I progetti I lavori in corso nell’area di Ponti Rossi rientrano in un più ampio piano di riqualificazione urbana, volto a migliorare l’accessibilità, il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici, mentre appuntamento cruciale per l’amministrazione comunale sarà la presentazione e la discussione del Piano Triennale delle opere pubbliche in consiglio comunale.

Le dichiarazioni “Il nostro Comune parteciperà a un bando da 10 milioni di euro dedicato alle aree industriali, un’occasione straordinaria per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio. Per poter accedere a questo finanziamento, sarà necessario un accordo privato, un passaggio fondamentale che consentirà di rafforzare la nostra candidatura”, ha dichiarato Guerra. “Si tratta di un progetto ambizioso che potrebbe rappresentare un vero volano per Lustra, favorendo non solo la crescita del nostro Comune, ma anche l’intero comprensorio”, conclude.