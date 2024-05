Lustra: completato il nuovo impianto di illuminazione pubblica, oltre 30 famiglie finalmente illuminate

Un nuovo volto per l’illuminazione pubblica di Lustra. Concluso il progetto di ammodernamento e ampliamento dell’impianto, che garantirà maggiore sicurezza e un notevole risparmio energetico per il paese.

Un impegno concreto per la comunità

“Siamo felici di annunciare il completamento dei lavori per il nuovo impianto di illuminazione comunale“, dichiara il Sindaco di Lustra Luigi Guerra. “Si tratta di un progetto importante, a cui abbiamo lavorato con grande impegno e dedizione, che rappresenta un passo significativo verso un Comune più sicuro, più efficiente e più moderno”.

Più luce, meno consumi

Il nuovo impianto che interesserà la località Selva e la variante di Rocca Cilento non solo migliorerà la visibilità notturna nelle strade e nelle piazze del paese, ma utilizzerà anche tecnologie a basso consumo energetico. Un vantaggio concreto per l’ambiente, che si traduce in una riduzione dei costi in bolletta per la pubblica amministrazione e, di conseguenza, per i cittadini.

Un intervento atteso da tempo

“E’ doveroso ricordare”, sottolinea il Sindaco, “che prima di questo intervento, oltre 30 famiglie erano sprovviste di pubblica illuminazione. Un disagio che finalmente è stato eliminato grazie al nuovo impianto”.

Guardiamo al futuro

L’amministrazione comunale guarda già al futuro con progetti di ampliamento dell’impianto. “Nelle prossime settimane”, annuncia il Sindaco, “stanzieremo ulteriori fondi (Ministero dell’Interno) per estendere l’illuminazione a zone del paese che attualmente ne sono prive”.

Sicurezza e benessere al centro

“La sicurezza e il benessere dei nostri cittadini sono la nostra priorità”, conclude il Sindaco. “Con questo nuovo impianto di illuminazione, insieme, stiamo costruendo un Comune migliore per tutti noi”.