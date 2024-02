Lustra: 200mila euro per la sostenibilità del Comune, arrivano i fondi

«Sono entusiasta di annunciarvi che siamo beneficiari di ulteriori finanziamenti per un valore di circa 200mila euro per migliore la sostenibilità e la sicurezza del nostro Comune». Ad annunciarlo il sindaco di Lustra, Luigi Guerra.

Le opere in programma

Nello specifico 97000 euro serviranno per migliorare l’efficienza energetica della Casa Comunale, riducendo l’impatto ambientale e risparmiando sulle bollette.

58000 euro dal Ministero per la messa in sicurezza del nostro patrimonio comunale, garantendo uno spazio sicuro per tutti. 27500 euro per un “Mangia Plastica”, macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscerle e ridurne il volume per favorirne il riciclo.

«Grazie a questi nuovi finanziamenti, stiamo compiendo passi concreti verso un futuro più verde, sostenibile e sicuro per tutti i cittadini di Lustra», ha detto il primo cittadino.