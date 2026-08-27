L’US Agropoli chiude il ritiro: pronti alla nuova stagione tra Coppa e Campionato

L’US Agropoli ha completato ufficialmente la prima fase della preparazione estiva, lasciando il quartier generale di Castelluccio Inferiore per fare ritorno in sede. Il lavoro svolto in altura ha gettato le basi fisiche e tattiche in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica, che vedrà la compagine cilentana impegnata nel campionato di Promozione e in Coppa Campania.

Bilancio positivo per mister Squillante dopo i test estivi

L’esito del lavoro svolto in Lucania soddisfa pienamente l’allenatore Luigi Squillante. La rosa ha risposto con grande disponibilità agli intensi carichi di lavoro atletico e ha mostrato buone trame di gioco nelle uscite amichevoli disputate contro Maratea e Lagonegro. I test sul campo hanno fornito indicazioni confortanti sullo stato di forma del gruppo e sull’assimilazione dei principi tattici.

Rifinitura al “Polito” prima degli impegni ufficiali

La seconda fase del programma di allenamento si svolgerà interamente ad Agropoli. I calciatori biancoazzurri riprenderanno le sedute sul manto erboso dello stadio “Polito”, impianto fondamentale per perfezionare la brillantezza atletica e affinare i meccanismi di gioco. Quest’ultima fase di preparazione condurrà la squadra verso il primo appuntamento ufficiale dell’anno, il turno inaugurale di Coppa Campania, che anticiperà di una settimana il via al campionato di Promozione.