L’Us Agropoli annuncia il primo ingaggio

La dirigenza dell’Us Agropoli, tramite le proprie pagine social, ha ufficializzato il primo colpo di mercato; si tratta di Lorenzo Giordano calciatore che ha militato anche in Serie D: tra le maglie indossate dal nuovo acquisto anche una parentesi con la Polisportiva Santa Maria.

L’esterno offensivo classe 2003 è già a disposizione di Mister Ferullo.

Il curriculum

Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, il calciatore vanta 44 presenze in serie D e 3 gol in quattro stagioni.

Ha indossato anche le maglie di Sorrento, Real Aversa, Angri e Sora.

«Ho avuto un’ottima impressione riguardo la società e sono molto contento di essere entrato a far parte dell’US Agropoli. Ho accettato senza esitare. Ringrazio la società per la fiducia e la stima nei miei confronti, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con tutta la mia passione e determinazione.

Forza Delfini». Così Lorenzo Giordano.