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Lupo investito tra Gioi e Omignano: cresce la preoccupazione nel Cilento

Trovata morta un'esemplare di lupo lungo la strada tra Gioi e Omignano. Continuano i timori nel Cilento e nel Vallo di Diano per la presenza del predatore

Di: Antonio Pagano
Lupo investito tra Gioi e Omignano: cresce la preoccupazione nel Cilento

Continua la preoccupazione dei residenti per gli avvistamenti di lupi sul territorio cilentano. Nelle scorse ore è stato rinvenuto morto un giovane esemplare di lupo, una femmina di appena due anni, molto probabilmente investito e ucciso lungo la strada che collega Gioi a Omignano.

La presenza dell’animale sul ciglio della strada è stata notata da alcuni passanti, la cui pronta segnalazione ha permesso di allertare le forze dell’ordine e gli organismi competenti sul territorio per evitare ulteriori rischi alla circolazione. La segnalazione è stata ricevuta dalla Guardia Agroforestale di Salerno.

L’attivazione delle autorità e dei servizi veterinari

È stata attivata così la procedura d’emergenza, contattando le autorità competenti: i Carabinieri Forestali per i rilievi di rito, l’ASL di Salerno e di Vallo della Lucania per gli aspetti medico-veterinari e il Comune di Gioi per coordinare le eventuali operazioni di rimozione.

Allarme lupi tra Cilento e Vallo di Diano: i precedenti

La presenza del lupo nell’area interna del Cilento si aggiunge alle diverse segnalazioni della zona del Vallo di Diano, l’ultima nel territorio di Sant’Arsenio dove tre lupi hanno raggiunto una struttura zootecnica e hanno aggredito una pecora, uccidendola.

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